年俸7億7800万円で契約合意、2027年は球団オプションロッキーズは10日（日本時間11日）、オリオールズからFAとなっていた菅野智之投手と契約合意したと発表した。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は契約詳細を伝えている。菅野の契約総額は534万7000ドル（約8億2600万円）。2026年は年俸510万ドル（約7億8700万円）で、通訳及びフィジカルトレーナーの報酬は合計17万5000ドル（約2700万円）になるという。2027