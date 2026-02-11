池山隆寛監督の“宣言”から4か月が経過した“改革”の効果が早くも現れ始めている。2021年、2022年とリーグ2連覇を果たして以降、3年連続のBクラスに沈んでいるヤクルト。今季から就任した池山隆寛監督が「ダイヤモンドを1回白紙にする」と宣言し、多くのポジションでレギュラー争いが演じられている。沖縄・浦添で行われている春季キャンプ、強い日差しが注ぐサブグラウンド。内山壮真捕手、武岡龍世内野手が特守で汗を流した