Image: Swytch 2024年11月3日の記事を編集して再掲載しています。 顧客の声はビジネスチャンス。前輪交換とモバイルバッテリー装着で、eバイク化が簡単な｢Swytch Kit｣。どんな自転車も電アシ化できる、おもしろい発明でした。6倍の距離が走れるように前作を入手した世界中のユーザーたちの声が届いた末に生み出されたのは、大容量バッテリーの「MAX+」。新型はバッテリー容量が3倍に増え、