気分屋の幼稚園のママ友に振り回され、そろそろ付き合うのが限界に。「関係を切る？」迷った末に選んだ対応とは！？ 筆者の友人A子が実際に体験したママ友エピソードをご紹介します。 とにかく気分屋のママ友F子さん 同じ幼稚園のママ友F子さんは、とにかく気分屋な性格。 ご機嫌な日はとても饒舌なのに、機嫌の悪い日は、挨拶だけすると無表情でスッと輪から外れてしまいます。 自分の話題の時だけ声が弾み、別の人が