ペットハウスを手編みで作る光景が、178万再生を超えて注目を集めています。毛糸を使って着々とペットハウスを編み上げていく光景には、「編み物できないので尊敬です」「すごーい！」と絶賛の声が寄せられることに。興味津々に飼い主さんを見守る猫ちゃんたちの様子にも、可愛いと反響が寄せられています。 【動画：猫ハウスを『手編みでDIY』してみた結果…素敵すぎる制作過程と『完成後の様子』】 毛糸で猫ハウスをDIY