パラリンピックの公式マスコット「ミロ」ミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックの公式マスコットに隠された“秘密”に「上手い造形」「すごーい、いいアイデア」などと話題を呼んでいる。ミラノ・コルティナ2026の公式マスコットは、仲良しのオコジョ「ミロ」と「ティナ」。公式サイトによると、明るい色のマスコット「ティナ」は、ミラノ・コルティナ2026オリンピックを代表し、弟の「ミロ」は濃い色の毛並みで、パ