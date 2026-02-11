俳優・タレントとして活躍した羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（64）が10日、沖縄県内の飲食店で昨年3月、女性2人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されたことがわかった。沖縄県警が同日に発表した。なお、認否は明らかにしていない。 【写真】帰京し報道陣に囲まれる＝2008年 逮捕容疑は昨年3月27日午後、面識のある女性2人の体を触ったほか、うち1人にキスをした疑い。 羽賀容疑者はこれまで3度