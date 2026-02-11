金子拓郎「キャプテンの凌磨くんをしっかりと支えられるようにしたい」浦和レッズは2月10日に公開練習を実施。今季から副キャプテンに就任したMF金子拓郎は、前橋育英高校時代の先輩にあたる主将のMF渡邊凌磨を支える形での戦いに「自分はパッション系で」と、笑顔を見せた。浦和は今季の開幕を前に渡邊のキャプテン就任、金子とDF宮本優太の副キャプテンへの就任を発表していた。金子は前橋育英高校時代にも1学年上の渡邊とと