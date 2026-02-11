スポーツ報知では近い将来の活躍が期待される本紙記者イチオシの逸材を紹介する「ブレイク予報」を随時掲載します。２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で森口美佐江役をミステリアスに演じ、鮮烈な印象を残した片岡凜（２２）が１月期の連ドラ２本で新たな魅力を発揮している。日本テレビ系「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）は動物の求愛行動を題材にしたコメディー。生田斗真（４１）が演じる