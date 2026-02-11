フィギュアスケートで北京五輪団体銅メダルの樋口新葉。雰囲気ガラリな姿が話題になっている。今季限りでの引退を表明している樋口。１１日までに自身のインスタグラムを更新し、ヤクルトスワローズのユニホーム姿を公開した。「ヤクルトスワローズファンブックに掲載されるインタビューをしていただきました実は私もファンクラブ会員です！雪が降った後だったので行けるかわからなかったのですが、タイミングよくグラウンド