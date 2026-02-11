手越祐也が出演するHuluオリジナル番組『手越祐也のワンダフルライフ』（全4回）が、2月14日より動画配信サービス「Hulu」で独占配信されることが発表された。毎週土曜日に新エピソードが追加される。【動画】手越祐也、愛犬と過ごす新番組が誕生Huluオリジナル『ワンダフルライフ』2・14配信スタート本作は、《ワンちゃんが主役》をテーマにした教養バラエティー。無類の愛犬家として知られる手越と、彼が所属するロックバ