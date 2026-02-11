女優三原羽衣（23）が、13日公開の映画「ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私」に主演する。三原演じる日本で売れっ子女優のシイナは仕事を放り出し、ボーイフレンドのレン（中川勝就）とニーヨークへ。わがままをし放題で、スーツケースもスマホも持たずに置き去りにされる。英語も話せずに絶望するが、売れない映画監督（エステバン・ムニョス）と出会い、ホラー映画に出演することになる。三原と宇賀那健一監督（41）に聞いて