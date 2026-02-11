野村克也を支えた“腹心”が「ノムラ野球」を語った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトなどで監督を務め、現役時代は戦後初の三冠王に輝くなど活躍した野村克也氏が2020年2月11日に亡くなってから6年が経ち、この日で七回忌を迎えた。 【関連記事】「ヤクルトがどうして強くなったか」――“関根−野村”の流れを知る池山隆寛監督は「一番わかっている」燕の元名参謀が込めた期待ヤクルトの監督時代には9年間で日本一3回、