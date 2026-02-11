きょう(水)は東海、関東、北陸など東日本を中心に本降りの雨となるでしょう。７時半現在、九州から東北にかけての広い範囲に雨雲がかかっていますが、西日本では次第に天気が回復し、昼前には止む所が多い見込みです。東海や関東の雨も午前が中心となりますが、千葉県など関東の沿岸では午後も雨の残る所があるでしょう。北陸では夕方ごろまで雨が続き、山沿いでは夜まで雪が残りそうです。積雪の多い地域では、雪解けによる災害に