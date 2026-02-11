プレミアリーグ第26節が10日に行われ、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）はホームでニューカッスルに1−2で敗れた。前半終了間際に先制を許したスパーズは、64分にコーナーキックからアーチー・グレイが同点弾を挙げたものの、そのすぐ後にジェイコブ・ラムジーの勝ち越し点を許してしまう。1−2で敗れて、リーグ戦8試合未勝利となった。データサイト『Opta』によると、スパーズのリーグ戦8試合未勝利は、2008−09シーズ