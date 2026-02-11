▼茨城県（水戸地方気象台・１１日５時）【北部】くもり時々雨【南部】くもり時々雨▼栃木県（宇都宮地方気象台・１１日５時）【南部】晴れ時々雨【北部】晴れ時々雪か雨▼群馬県（前橋地方気象台・１１日５時）【南部】雨後晴れ【北部】雪か雨後くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・１１日５時）【北部】晴れ時々雨【南部】晴れ時々雨【秩父地方】晴れ時々雨▼千葉県（銚子地方気象台・１１日５時）【北西部】くもり時々雨【北東部】