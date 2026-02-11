DFBポカール準々決勝が10日に行われ、ヘルタ・ベルリンとフライブルクが対戦した。ブンデスリーガで7位に位置するフライブルクは前節、ブレーメンに1−0の勝利。公式戦連敗をストップした。その勢いにのって公式戦連勝を目指した今回の一戦では2部で6位に位置するヘルタと対戦。この試合で鈴木唯人はトップ下でスタメン起用となった。キックオフ直後の3分には鈴木にいきなりの見せ場。相手陣内中央でボールを奪った日本人MF