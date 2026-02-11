▼青森県（青森地方気象台・１１日５時）【津軽】くもり一時雨か雪【下北】くもり一時雨か雪【三八上北】くもり一時雨か雪▼岩手県（盛岡地方気象台・１１日５時）【内陸】くもり一時雪か雨【沿岸北部】くもり後時々晴れ【沿岸南部】くもり後時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１１日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】くもり後晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・１１日５時）【沿岸】雨か雪後くもり【内陸】雪か雨後くもり▼山形県