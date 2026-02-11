ブルージェイズのアンソニー・サンタンダー外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）に左肘関節唇の手術を受ける予定だと米主要メディアが伝えている。報道によれば５〜６か月間、試合に出場できない見込みで、前半戦の出場は絶望となった。シーズン終了までに復帰したいとしている。一昨年オリオールズで４４本塁打を放ちブルージェイズと５年総額９２５０万ドルの大型契約を結んだサンタンダーだが、移籍１年目の昨年は左肩