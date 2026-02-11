◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、103.07点で2位発進した。佐藤駿（エームサービス・明大）は9位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は22位となった。首位は108.16点をマークしたイリヤ