プレミアリーグ第26節が10日に行われ、ウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。前節、トッテナム・ホットスパーに2−0の快勝を収めて4連勝を達成した4位のマン・Uは、2023年以来となる5連勝を懸けて降格圏の18位に位置するウェストハムとのアウェイゲームに臨んだ。マイケル・キャリック監督は中2日の一戦にスパーズ戦と全く同じ11人をスタメンで起用した。両者の状況を考えれば、マン・Uが立ち上がりから押