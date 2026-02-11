新日本プロレスは１０日、大阪・ＯＩＴ梅田タワー常翔ホールで１１日に阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で開催する「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」で行うＩＷＧＰヘビー級選手権試合の公開調印式を実施した。チケットが全席完売となった沸騰興行。メインイベントで辻陽太のＩＷＧＰ王座に挑むジェイク・リーは「改めて『その意気込みは？』と訊かれると一言、“存在証明”。これですかね