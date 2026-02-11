街を歩いていると、思わず立ち止まったり、つい手を伸ばしたりしてしまう瞬間がある。誰かに命じられたわけでもないのに、体が先に動いてしまう背景には、人の心を自然に動かす「仕掛け」が潜んでいるという。その仕組みに目を向けると、街の見え方が少し変わるかもしれない。※本稿は、大阪大学大学院経済学研究科教授の松村真宏『なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門』（幻冬舎）の一部を抜粋