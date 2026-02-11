骨格や肌色、質感を生かして“自分美”を引き出すメイクアップブランド・インウイから、人気のチーク04が定番化して再登場します。温かみのあるソフトベージュカラーは、ハイライトなしでも自然な立体感を演出。微細な光と透明感のある発色で、頬にほんのり血色感を添え、大人の柔らかさと上品さを引き立てます。専用ブラシ付きで誰でも簡単に美しい仕上がりが叶う一品です。 自然に溶け込む上質な発色 イン