◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会5日目/現地10日)アイスホッケー女子は5日目が行われ、B組の全日程が終了。日本は今大会9位となりました。1勝2敗でスウェーデンとの試合を迎えた日本。準々決勝進出を決めるためには、この試合の勝利が絶対条件となっていました。しかし、全勝中のスウェーデン相手に得点を奪うことができず。0-4で敗北を喫し、日本は予選敗退となりました。B組はその後ドイツとイ