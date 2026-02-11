エンゼルスの菊池雄星投手（34）はWBC出場組の集合日となった10日（日本時間11日）、アリゾナ州テンピのキャンプ施設で自主チレを行なった。メディカルチェックを済ませた後、フィールドに現れた菊池はキャッチボールを済ませるといきなりブルペンに入った。故郷岩手、自宅のある南カリフォルニアでもブルペン入りし、球速はすでに97マイル（約156キロ）を計測したという菊池は、直球、カーブ、スライダー、チェンジアップと全