オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１１日）、自身のＸに新規投稿。合意したロッキーズの帽子と侍ジャパンのユニホームをアップし、「Ｌｅｔ’ｓｇｏ！」と記した。この日、ロッキーズと１年５１０万ドル（約８億円）で合意したと大リーグ公式サイトなどが伝えた。報道を受け、自身のＸで表明した形となった菅野。ロッキーズの本拠地・クアーズフィールドは気圧の影響で打球が飛びやす