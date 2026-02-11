【サンパウロ共同】昨年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏の盟友として知られる野党指導者グアニパ氏が自宅軟禁下に置かれていることが10日、家族の話で分かった。グアニパ氏はマチャド氏と協力し、独裁色を強めたマドゥロ政権に対抗した元国会副議長。昨年5月にテロ計画に関与したとして拘束され、今月8日に釈放されたが、検察が9日に「（釈放の）条件を守らなかった」として再び拘束していた。家