忙しい年始の喧騒（けんそう）が落ち着き、静かに自分と向き合う時間を求める人が増えるこの季節。澄みきった冬の空気の中で出合う滝の景色は、心を整え、日常から離れるきっかけを与えてくれます。雪と氷に彩られた渓谷に流れ落ちる水の音は、冬ならではの旅情を感じさせてくれるでしょう。All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中か