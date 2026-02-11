大阪桐蔭元主将・廣畑実さん伝授…打球を飛ばす「ヒールアップダウン」ドリルバットを力いっぱい振っているつもりでも、なかなか打球が飛ばない。そんな悩みを抱える選手は、上半身の力に頼りすぎている可能性がある。ホームランを打つためのパワーの源は、地面を強く蹴る力にある。大阪桐蔭高校時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、かかとの使い方と踏ん張る力にフォーカスし