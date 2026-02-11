【ニューヨーク共同】米テレビ番組の女性司会者の母親が行方不明になっている事件で、連邦捜査局（FBI）は10日、西部アリゾナ州の自宅玄関の防犯カメラ映像を公開した。バックパックを背負い、手袋をして目出し帽をかぶった男1人が写っていた。FBIは誘拐や拉致の可能性があるとして捜査している。1日から行方が分からなくなっているのはNBCテレビの朝の情報番組で司会を務めるサバンナ・ガスリーさん（54）の母ナンシーさん（8