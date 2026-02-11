【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円48銭円高ドル安の1ドル＝154円34〜44銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1890〜1900ドル、183円57〜67銭。昨年12月の米小売売上高が低調で、追加利下げ観測が強まり米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。