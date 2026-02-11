■11日（水）の天気11日（水）は全国的に雨になるでしょう。西日本は午前を中心に雨で、午後は晴れそうです。東日本はお昼過ぎまで雨で、午後は次第に天気が回復するでしょう。北日本は日本海側を中心に湿った雪や雨になりそうです。関東は午前中は本降りの雨になりそうです。房総など海沿いでは雨が強まる時間もあるでしょう。お昼過ぎには雨はやんで、天気は回復に向かいます。夕方には晴れ間が出るところもあるでしょう。■予想