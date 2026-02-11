新日本プロレスは１０日、大阪・ＯＩＴ梅田タワー常翔ホールで１１日に阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で開催する「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」で行うＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合の公開調印式を実施した。王者・ウルフアロンへ「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮が挑戦。成田は「そのＮＥＶＥＲのベルトを俺の腰に巻く、それだけだ。テメエはそのために、明日、大阪に来るんだよ。わかったか？