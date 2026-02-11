２月１１日（水）の東京市場は建国記念の日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 ２月１１日（水）７：００から１５：００頃まで 配信再開は２月１１日（水）の１５時頃を予定しています。