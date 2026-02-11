【プレミアリーグ第26節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 2-2(前半1-0)リーズ<得点者>[チ]ジョアン・ペドロ(24分)、コール・パーマー(58分)[リ]ルーカス・ヌメチャ(67分)、ノア・オカフォー(73分)<警告>[チ]マロ・グスト(8分)、ジョシュ・アチャンポン(15分)、コール・パーマー(67分)、モイセス・カイセド(90分+8)[リ]ガブリエル・グズムンドソン(19分)、セバスティアン・ボルナウ(22分)、ジェームズ・ジャステ