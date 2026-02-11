【プレミアリーグ第26節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 1-1(前半0-0)マンチェスター・U<得点者>[ウ]トマーシュ・ソウチェク(50分)[マ]ベンヤミン・シェシュコ(90分+6)<警告>[ウ]マテウス・フェルナンデス(70分)[マ]ディオゴ・ダロト(57分)