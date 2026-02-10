資生堂が2025年12月期の連結決算を発表した。売上高が前期比2.1％減の9699億9200万円、コア営業利益が同22.4％増の445億2000万円、親会社の所有者に帰属する当期損益は406億8000万円の赤字（前期は108億1300万円の赤字）だった。中国・トラベルリテール事業の上期を中心とした消費低下の影響や、米州事業の「ドランク エレファント（DRUNK ELEPHANT）」の苦戦継続により減収したが、下期の注力ブランドの成長や、構造改革にとコ