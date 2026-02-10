デザイナーやブランド運営の背景が非公表のブランド「ウィネイ ワイナ（Winay Wayna）」が、2026年春夏コレクションでデビューした。中目黒の「MIU」、銀座の「THE TOKYO」、広島の「Ref.」などのセレクトショップで取り扱っている。【画像をもっと見る】ウィネイ ワイナでは、「1980年代後半から1990年代にかけての『東京の文化人』のパーソナルなスタイル」や、「ユニフォームを再考する」といったコンセプトを掲げる。デザ