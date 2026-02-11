11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3918.84ポイントボリンジャーバンド3σ 3867.50ポイント11日夜間取引終値 3855.28ポイント10日TOPIX現物終値 3822.43ポイントボリンジャーバンド2σ 3776.70ポイント5日移動平均 3726.01ポイントボリンジャーバンド1σ 37