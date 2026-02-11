11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の722ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 754.28ポイントボリンジャーバンド3σ 741.83ポイントボリンジャーバンド2σ 733.09ポイント10日東証グロース市場250指数現物終値 729.37ポイントボリンジャーバンド1σ 726.04ポイント200日移動平均