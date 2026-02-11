スノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が現地10日、一夜明けた現在の心境を語りました。金メダリストとなったことに「信じられない。こうやってたくさんインタビューを受けて実感する」と語る村瀬選手。「(連絡が)びっくりするくらいわーっと来ていた」と反響の大きさを明かします。試合では村瀬選手の金メダルが確定した際、ほかの選手たちから胴上げされ祝福を受けました。「オリンピックはワールドカッ