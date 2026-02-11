俳優の神尾楓珠（27）と歌手で俳優の平手友梨奈（24）が10日深夜、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。2人のコメント欄には多くの祝福の声が届いている。【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈2人は連名で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道と