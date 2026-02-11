ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの男子ショートプログラム（ＳＰ）は１０日（日本時間１１日）に行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１０３・０７点で２位発進。１０８・１６点だったイリア・マリニン（米国）に首位を譲ったものの、１３日（同１４日）のフリーへ好スタートを切った。トリプルアクセルの着氷でバランスを崩したが、ほぼ完ぺきな演技を披露。鍵山は「楽しかった。父から