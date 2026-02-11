背中や腰に少し痛みがあったものの、いつの間にか治っていた--。そんな経験はありませんか。実はその痛み、知らないうちに起きた骨折だった可能性があります。高齢者に多い「いつの間にか骨折」は、強い衝撃がなくても起こり、気づかれないまま進行することが少なくありません。放置すると姿勢の変化や転倒、寝たきりにつながることもあります。どんな人に起こりやすく、見逃しやすいサインは何か。予防や治療のポイントとあわせて