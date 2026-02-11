西武の外崎修汰内野手（３３）が１０日、南郷キャンプの「ランチ特打」に臨み、２本のサク越えを見せるなど快音を響かせた。シャープに振り抜いた。外崎のバットから、力強い打球が次々と生み出された。「いい感じです。質とかも見ながら、今いろいろ試している段階。（打撃フォームを）劇的に変えるぐらいの、自分の中ではイメージでやってます。伝わった時の強さとか、パワーが伝わってる感じ、すごいあるんで。それを常に