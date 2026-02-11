◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）代替開催となった１０日、東西で２重賞が行われ第７６回東京新聞杯・Ｇ３は、ルメール騎乗のトロヴァトーレが重賞２勝目をマークした。本格化を感じさせる完勝だ。トロヴァトーレは中団後方から楽な手応えで差し脚を伸ばして悠々と先頭でゴールした。直線入り口では、隣にいた昨年の覇者ウォーターリヒトを突き放し、首＋首の着差以上の強さだっ