米大リーグ機構（ＭＬＢ）は９日（日本時間１０日）、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の予備登録投手を発表した。サムライジャパンは、藤平尚真（楽天）、今井達也（アストロズ）、小笠原慎之介（ナショナルズ傘下マイナー）、金丸夢斗（中日）、杉山一樹（ソフトバンク）、隅田知一郎（西武）の６人が名を連ねた。ＷＢＣでは大会規定により１次ラウンド終了後に最大４人、準々決勝終了後