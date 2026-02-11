24時間人々の生命と生活を支える専門職「看護師」。中には、スペシャリストとして「専門看護師」や「認定看護師」の資格を取得し活躍する看護師もいる。「専門看護師」には14分野あり、そのうちの一つが、患者とその家族をケアする「家族支援専門看護師」だ。全国的にもまだ少ない「家族支援専門看護師」として、課題解決のため発信を続ける38歳の男性看護師に話を聞いた。 名古屋市中区の病院（「西大須 伊藤内科・血