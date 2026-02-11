読売テレビの澤口実歩アナウンサー(30)が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを公表した。 【写真】笑顔で第1子妊娠を報告した澤口アナ 「私事ですが、第一子を妊娠しております。」と投稿。「現在は、体調と相談しながら仕事内容を調整しております。すでに安定期に入っており産休に入るまでは、引き続き無理のないペースで仕事を続けていく予定です。」と記した。 続けて「視聴